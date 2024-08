Non si presenta al lavoro | trovato morto nel letto a 40 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Prato, 10 agosto 2024 – Ieri mattina non si èto sul luogo di, a Pisa, in un’azienda dove era impiegato come magazziniere. I datori disi sono allertati e hanno chiesto ad un altro collega di andare a casa del 40enne per verificare che non fosse successo niente di grave. Invece, purtroppo, era successo l’irreparabile: l’uomo è statoprivo di vita neldella sua abitazione di via Matteotti, dove abitava da solo. Vana la corsa per salvare la vita al 40enne che aveva problemi di salute legati all’obesità. Il collega ha tentato prima di contattarlo per telefono poi, non avendo ricevuto risposta, si è precipitato a casa del 40enne, ha suonato il campanello senza ricevere alcuna risposta.