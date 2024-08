Nerio Fischione da bollino nero | Vivere qui è una tortura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) La casa circondariale di Bresciasi conferma come la più sovraffollata. Secondo gli ultimi dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), aggiornati al 30 giugno, la casa circondariale bresciana ha un tasso di occupazione del 211%. Negli ultimi mesi, si sono susseguiti appelli e denunce provenienti sia dall’esterno che dall’interno del carcere, per descrivere le condizioni di vita "invivibili" a cui sono sottoposti i detenuti. Due lettere, inviate dagli stessi reclusi, hanno raccontato la "non vita" dietro le sbarre. Chi è ospite delracconta che non vi è un accesso dignitoso ai servizi igienici e che per lavarsi non vi è acqua calda. Non solo: con queste temperaturenelle celle sovraffollate è "una". Sempre secondo i detenuti la "dignità umana viene offesa ogni giorno".