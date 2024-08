LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | spettacolo con la finale della piattaforma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.01 La nostrasi chiude qui. Noi di OA Sport vi ringraziamo e vi diamo l’appuntamento alle 15.00 per ladallamaschile. A tra poco! 12.00 La classificasemimaschile dalla. 1 CAO Yuan CHN 504.00 Q 2 YANG Hao CHN 490.55 13.45 Q 3 TAMAI Rikuto JPN 477.00 27.00 Q 4 ROUSSEAU Cassiel AUS 469.25 34.75 Q 5 WIENS Rylan CAN 468.40 35.60 Q 6 KOTHARI Kyle GBR 443.55 60.45 Q 7 WILLARS VALDEZ Randal MEX 432.45 71.55 Q 8 BERLIN REYES Kevin MEX 428.65 75.35 Q 9 BARTHEL Timo GER 411.50 92.50 Q 10 ZSOMBOR-MURRAY Nathan CAN 410.80 93.20 Q 11 SEREDA Oleksii UKR 405.05 98.95 Q 12 WILLIAMS Noah GBR 400.90 103.10 Q13 GIOVANNINI Riccardo ITA 400.65 103.35 R 14 LUKASZEWICZ Robert POL 396.45 107.55 R15 LARSEN Andreas Sargent ITA 394.15 109.85 16 BOWSHIRE Jaxon AUS 379.40 124.60 17 LOSCHIAVO Brandon USA 372.