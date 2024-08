LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Stefano Sottile quarto nell’alto! Tamberi in lacrime non batte la sfortuna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.43: Errore di poco di Kerr a 2.38 20.40: McEwen sbaglia il secondo tentativo 20.40: Inizia l’ultima rotazione nel giavellotto: Kitaguchi, Van Dyk, Ogrodnikova 20.39: Errore per Kerr a 2.38 20.37: Errore per McEwen a 2.38 20.35: E’ bronzo per il qatarino Barshim 20.33: PECCATO!chiude alposto con 2.34 che è un grandissimo personale! 20.32: Barshim passa,ci prova 20.31: Ancora un errore pera 2.36. Ne resta uno 20.29: Secondo errore per Barshim 20.25: Kerr supera 2.37 al primo tentativo e relegaalposto 20.25: Non lontanodal 2.36, errore per lui al primo tentativo 20.24: Errore per Barshim a 2.36 20.22: Restano in quattro in gara! Doroshchuk sbaglia a 2.34 e ora si sale a 2.36 20.21: McEwen supera 2.34 al terzo tentativo e si rimette in corsa, al momento è20.