Le Farfalle sono incollate al podio olimpico | Farfalle di bronzo replicata Tokyo E senza la perdita al cerchio…

(Di sabato 10 agosto 2024) L’Italia si conferma sulalle Olimpiadi nella gara per gruppi di ginnastica ritmica: dopo ilconquistato a2020, leriuscite a meritarsi la medaglia del medesimo metallo anche a Parigi 2024. Si tratta di un risultato rimarchevole dal punto di vista agonistico considerando le difficoltà che le ragazze della DT Emanuela Maccarani hanno dovuto affrontare negli ultimi tre anni, a cominciare da qualche problema fisico e passando per il noto caso abusi che ha destabilizzato la nostra Nazionale, portando a dei risultati a cui il movimento non era abituato (due volte consecutive giù daldell’all-around ai Mondiali). La capitana Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Martina Centofanti simeritate il terzo gradino delcon il punteggio complessivo di 68.