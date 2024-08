La segnalazione | | Rifiuti ingombranti? Il ritiro è carente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) "Non c’è da stupirsi se sono sempre più i cittadini che decidono di sbarazzarsi dei loroabbandonandoli in periferia o addirittura davanti all’isola ecologica di Correggio", dicono alcuni cittadini. Davanti alla struttura di via Pio La Torre, come riportato nei giorni scorsi dal Carlino, sono frequenti i depositi di, spesso, lasciati soprattutto di notte. "Dovrei smaltire un addolcitore domestico – ci scrive un lettore da Correggio – e gli operatori dell’isola ecologica mi hanno detto che non possono accettarlo, invitandomi a contattare Iren. Ma mi è stato mandato un preventivo per ildi 1.200 euro. È chiaro che poi la gente viene tentata ad abbandonare iin modo incivile " Il lettore aggiunge pure che "per poter ritirare lo scarto si pretende che vengano divisi tutti i suoi componenti".