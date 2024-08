La rivoluzione verde scende in strada Nuove telecamere contro gli incivili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) È stato ultimato il progetto sperimentale di Città Metropolitana per la riqualificazione ecologica delle strade, attraverso un sistema di videosorveglianza, che contribuirà al contrasto del fenomeno dell’abbandono di rifiuti nelle piazzole di sosta. Obiettivo secondario: abbattere anche i costi del relativo smaltimento. Palazzo Isimbardi ha investito oltre 140mila euro per la SP 300 e la SP 109 tra Rho e Lainate, dopo averle individuate come aree pilota per il programma anti littering. Nel dettaglio sono state create 11 postazioni di videosorveglianza, dotate di 9per la lettura e il riconoscimento delle targhe e di altre 10 per visionare il contesto. In seguito ad accordi con i Comuni di Lainate e Rho le postazioni saranno integrate nei sistemi di monitoraggio presenti nei due territori.