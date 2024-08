La nail art è protagonista alle Olimpiadi 2024

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 10 agosto 2024) Considerata una forma di espressione personale, laart è diventatadelledove atlete di tutto il mondo hanno scelto di decorare le proprie mani con smalti colorati e disegni. La dottoressa Danielle Adams Norenberg — head of psychology dello UK Sports Institute, che da diversi anni lavora a fianco del Team GB — ha spiegato al The Guardian come una semplice manicure possa influire positivamente sulle performance di un atleta, aiutandolo a «esprimere se stesso e valorizzare i suoi punti di forza». Analogamente, la velocista britannica Lina Nielsen ha sottolineato come «sperimentare con i capelli, il trucco e le unghie è un modo per distinguerci dagli altri atleti».