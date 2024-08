Insegne che chiudono altre che arrivano Aria nuova in centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Si lavora a pieno ritmo in corso Vannucci per riaprire gli spazi lasciati vuoti da un negozio d’abbigliamento prima e da una catena di accessori poi. Entro la metà della prossima settimana, accanto alla profumeria Bottini, la location ospiterà un brand giovane di moda femminile. Si tratta di Imperial. Dunque saracinesche che, efortunatamente che riaprono. Come in via Danzetta: un mese fa ha lasciato un negozio di oggettistica e arredi per la casa, ma nella vetrina un biglietto annuncia che arriverà unainsegna.