Il Napoli in Coppa Italia non ha centrocampisti in panchina Conte non ha convocato nessuno

(Di sabato 10 agosto 2024) Ilinnon ha centrocampo innon ha. È quantomeno singolare la gestione della rosa delda parte di Antonio. Ha bocciato in toto il centrocampo di riserva del(e ci può anche stare nonostante la misteriosa gestione di Folorunsho che tutto sembra tranne un caso tecnico-tattico). E non haper la partita di stasera incontro il Modena (inizio ore 21.15). Non haGaetano, Cajuste e appunto Folorunsho. Giocano Lobotka e Anguissa. Se uno dei due si fa male, Il tecnico dovrà inventarsi qualcosa. Ovviamente nemmeno Osimhen è. Folorunsho è il mistero del, in otto giorni è passato dalla foto-rinnovo con De Laurentiis all’addio Il 28 luglio Folorunsho viene immortalato in un classico della gestione De Laurentiis: il tweet con foto presidenziale.