Giornata da bollino rosso sull’A4 | code tamponamenti e feriti

(Di sabato 10 agosto 2024) Venezia, 10 agosto 2024 –da, diversi incidenti hanno causato rallentamenti ea tratti nel Veneziano. Unada incubo per i vacanzieri. Nove i, di cui due gravi, e una decina di mezzi coinvolti nel maxi tamponamento avvenuto questa mattina tra Meolo e San Doná, in direzione Trieste. Tre persone estratte vive dalle lamiere, due sono gravissime. Altri due incidenti hanno invece rallentato l'esodo dei turisti sul Passante di Mestre, sempre in direzione Trieste.a tratti sono state segnalatetra Padova Est e il Bivio A4/A57 Dolo in direzione Trieste e in uscita alla barriera di Mestre. Camper contro due auto Alle 10.