Felice solo lontano da J Lo e al lavoro

(Di sabato 10 agosto 2024) The End of Bennifer: una storia d’amore senza un lieto fine L’iconica coppia nota come Bennifer, Jennifer Lopez e Ben Affleck, si è ufficialmente separata, con entrambe le star che ora conducono vite completamente separate. Secondo recenti resoconti di TMZ, i due hanno cessato ogni comunicazione, “né di persona né al telefono”. Ciò segna la fine definitiva della loro relazione, anche se il divorzio ufficiale deve ancora essere finalizzato. Il nuovo capitolo di Ben Affleck: trovare conforto nele nella famiglia Nonostante la rottura, Ben Affleck sembra trovare pace e uno scopo nella sua nuova vita. Una fonte esclusiva ha detto a People che Ben “sta bene” e si è concentrato sul suoe ha trascorso del tempo di qualità con i suoi figli. “Trae forza dal tenersi impegnato e lavora instancabilmente.