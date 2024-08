Eliud Kipchoge punta a una terza medaglia olimpica storica nella maratona e ripensa ai suoi traguardi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 10 agosto 2024) Oggi 10 agosto, all'ombra dell'Hotel de Ville di Parigi,si presenterà sulla linea di partenza della sua, e probabilmente ultima,. Lo farà in qualità di unico uomo ad avere infranto la barriera delle due ore sulla distanza, in uno sforzo molto apprezzato (anche se non omologato) a Vienna quasi cinque anni fa. Inoltre, si porterà dietro il curriculum più prestigiosostoria della: nel 2013 ha vinto la prima a cui ha partecipato, ha perso la seconda e poi ha trionfato 15 volte su 18 nel corso del decennio successivo. Siamo al cospetto di un atleta che nell'ultimo periodo ha totalizzato due vittorie, un ottavo posto a Boston e un decimo a Tokyo, e solo per lui tali risultati possono essere considerati un crollo.