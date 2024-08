' Dramma' Tamberi sfuma il sogno del bis

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 10 agosto 2024) AGI - Come il primo agosto 2021 resterà sempre impresso nei suoi ricordi per la conquista dello storico oro olimpico a Tokyo (ex aequo con il qatariota Barshim), il 10 agosto di tre anni dopo lo sarà altrettanto. Purtroppo, però, in negativo. Per Gianmarcola giornata della finale delle Olimpiadi di Parigi 2024 è iniziata molto presto e tutt'altro che rilassata come dovrebbe essere quella che anticipa un appuntamento importante. Il risveglio è stato di soprassalto, alle ore 5 con dolori lancinanti a causa di una colica renale, una recidiva di quella della settimana prima che lo aveva costretto a posticipare la partenza per la Francia. Per 'Gimbo', il portabandiera dell'Italia Team, l'inizio di un calvario concluso - almeno sotto l'aspetto sportivo - con l'eliminazione a 2,27, misura sbagliata tre volte. Certo, 2,27 per unnon è affatto uno scoglio invalicabile.