Dall’arrivo di De Gea al cantiere-stadio Spritz lavori al Franchi E vediamoci al ’Marisa’

(Di sabato 10 agosto 2024) Dai, forza Daniè che ci sei quasi. La sfida olimpica di scalata veloce contro il tempo del direttore sportivo inizia a portare i suoi frutti. Ecco un portiere di livello. Quello è stato a lungo De Gea, accolto dall’entusiasmo dei tifosi euforici. Il numero uno spagnolo è ciò che voleva Palladino, non proprio entusiasta del palleggio di Terracciano, uno che però nel tempo li ha fatti fuori tutti. Faceva la riserva a Empoli, poi all’improvviso ha iniziato a vivere in un video gioco incredibile. Livello uno: fare fuori Dragowski. Fatto. Livello due: fare fuori Gollini: fatto. Sirigu si è fatto fuori da solo infortunandosi e Christensen si è quasi arreso subito davanti a un fenomeno dei videogames. E ora? Ora il livello si fa davvero duro, perché davanti, ammesso che Terracciano resti a Firenze, si troverà un ex numero uno di livello mondiale.