Cremonese debutto casalingo con il Bari Stroppa chiede conferme

(Di sabato 10 agosto 2024) Finalmente sono arrivate le partite “che contano” per la. Questa sera alle 18 (direzione arbitrale affidata a Simone Galipò di Firenze) lo “Zini” aprirà ufficialmente i battenti per l’inizio della nuova stagione, ospitando ilin una gara ad eliminazione diretta (in caso di parità al 90’ si procederà immediatamente ai calci di rigore) valida per il primo turno di Coppa Italia. Mister, che ha la possibilità di fare diverse scelte nel numeroso organico a sua disposizione, è più che soddisfatto di poter cominciare a fare sul serio e attende indicazioni importanti dal confronto con i Galletti: “Abbiamo fatto un buon precampionato – ha sottolineato l’allenatore grigiorosso – ma questa è una partita vera. Ci potrà dire a che punto siamo contro una diretta concorrente. Sono curioso di vedere che risposte avremo sia a livello fisico che tattico.