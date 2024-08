Chiara Ferragni e Silvio Campara così la moglie Giulia Luchi ha scoperto tutto | Erano amiche e la stava aiutando

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 agosto 2024)sono stati avvistati insieme a Forte dei Marmi a giugno 2024, come testimoniano le foto del settimanale Chi. L’uomo, secondo le indiscrezioni che trapelano dal web, ha unae due figli. Ma a dare qualche indiscrezione più sul rapporto tra i due è il giornalista Gabriele Parpiglia sul suo profilo Instagram e quello che ne esce è una racconto degno di un romanzo rosa. «L’amore dinon nasce da una precedente amicizia tra i due. Le prime a conoscersi e ad avvicinarsi sono le due donne, ovvero,die madre dei loro figli di due e cinque anni e la famosa imprenditrice digitale. Siamo a Forte dei Marmi e grazie a una cerchia di amici in comune, le due donne si conoscono. Sin da subitotende una mano a, che come ben sappiamo, si trovava nel pieno del “Pandoro-gate», scrive Parpiglia.