Castello pensilina sulla Casolana

(Di sabato 10 agosto 2024) Tre nuove pensiline a Castel Bolognese: una per chi aspetta l’autobuse due per proteggere le bici davanti al parco Ravaioli. Sono quelle che stanno montando in questi giorni i Volontari per l’ambiente. "Collaboriamo col Comune per la cittadinanza attiva – spiega il coordinatore del gruppo, Lucio Borghesi –. Dopo il vento dell’altro giorno gli operai comunali avevano necessità di fare lavori nei parchi e sugli alberi colpiti dal maltempo, dunque hanno chiesto a noi di occuparci di montare le pensiline". Cinque volontari da giorni lavorano per assemblare le varie parti che le compongono: la prima, quella per la, è pronta e sarà installata dopo Ferragosto. "Entro martedì contiamo di finire il lavoro, anche se non è facile" prosegue Borghesi.