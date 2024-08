Brasile-Turchia oggi in tv finale bronzo volley femminile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Tutto pronto perper ildel torneo didelledi. In attesa della finalissima tra Italia e Stati Uniti, va in scena laper il terzo posto. La compagine verdeoro di Zé Roberto, sconfitta al tie-break dagli Stati Uniti non senza rimpianti, vuole tornare al successo e confermarsi sul podio dopo l’argento di Tokyo 2020. D’altra parte, le turche allenate dal tecnico italiano Daniele Santarelli, uscite sconfitte in tre set dalla semicontro le azzurre di Julio Velasco, non vogliono certo arrendersi sul più bello e vanno a caccia di un’altra grande prestazione. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 17.15 di sabato 10 agosto alla South Paris Arena. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.