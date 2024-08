Anna Danesi verso Italia-USA | Per scrivere la parte finale divido la fascia di capitana con 13 persone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Giornata di vigilia per l’, che domani (domenica 11 agosto, ore 13.00), affronterà gli USA nellaper l’oro del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Laha presentato la sfida attrai canali federali: “Indubbiamente la gioia è tantissima, già aver raggiunto laè un grande traguardo, abbiamo scritto un pezzo di storia e adesso vogliamola, con la speranza che si concluda come la più bella delle fiabe. In questo torneo abbiamo offerto delle grandissime prove di gruppo, soprattutto le ultime due.