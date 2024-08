Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024)DEL 9 AGOSTOORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’AUTOSTRADA-NAPOLI CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD, IN DIREIZONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA SULL’AURELIA SI è VERIFICATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE CIVITAVECHIA AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO ANDIAMO ORA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONESUD IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-SI EFFUETTUANO I LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA. GLI INTERVENTI COMPORTANO VARIAZIONI PER ALCUNI TRENI ALTA VELOCITÀ E INTERCITY E VARIAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO PER ALCUNI TRENI REGIONALI DALLE 22.