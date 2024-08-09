Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 11:30 (Di venerdì 9 agosto 2024) Viabilità DEL 9 AGOSTO 2024 ORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD, IN DIREIZONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA SULL’AURELIA SI è VERIFICATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE CIVITAVECHIA AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO ANDIAMO ORA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-Roma SI EFFUETTUANO I LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA. GLI INTERVENTI COMPORTANO VARIAZIONI PER ALCUNI TRENI ALTA VELOCITÀ E INTERCITY E VARIAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO PER ALCUNI TRENI REGIONALI DALLE 22.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 10:30 - 05 DI QUESTA SERA FINO ALLE ORE 05. GLI INTERVENTI COMPORTANO VARIAZIONI PER ALCUNI TRENI ALTA VELOCITÀ E INTERCITY E VARIAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO PER ALCUNI TRENI REGIONALI DALLE 22. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . VIABILITÀ DEL 9 AGOSTO 2024 ORE 10. 30 DI DOMANI MATTINA SI REPLICA NELLA NOTTE SUCCESSIVA CON LE STESSE MODALITÀ DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 09:45 - IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral . 00 DALLA DOMENICA AL GIOVEDI NELLE GIORNATE DI VENERDì E DI SABATO LA CIRCOLAZIONE SARà ATTIVA FINO ALL’1. 30 ESCLUSIVAMENTE SULLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FERROVIA REGIONALE METROMARE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO C’È LO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGIANO DA INIZIO A FINE SERVIZIO TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO E CANALI SOCIAL DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 09:15 - TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE SI È VERIFICATO IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DELLA A24 ROMA-TERAMO, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA QUI RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO DALLA TUSCOLANA ALL’ARDEATINA E PIÙ AVANTI DALL’OSTIENSE ALLA ROMA-FIUMICINO LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS DA DOMANI SABATO 10 AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, HANNO INIZIO, DA DOMANI SABATO 10 AGOSTO E FINO AL 27 DI AGOSTO, I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
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