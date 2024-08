Un altro oro per l' Italia Consonni e Guazzini trionfano nella Madison donne

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 9 agosto 2024) AGI - L'conquista l'undicesima medaglia dell'oro di Parigi 2024prova femminile delladel ciclismo su pista con Chiarae Vittoria. Al Velodromo di Saint-Quentin-En-Yvelines, le due azzurre conquistano a sorpresa il titolo olimpico: 37 i punti messi a segno contro i 31 della Gran Bretagna e i 28 dell'Olanda, rispettivamente argento e bronzo. La spedizione azzurra alle Olimpiadi di Parigi, con la vittoria dell'orodi ciclismo femminile ha raggiunto il bottino di 11 medaglie più preziose superando il già eccellente risultato ottenuto nelle Olimpiadi di Tokyo 2020 disputate tre anni fa. La 'prende il nome dal luogo in cui è stata disputata per la prima volta, ilSquare Garden di New York, ed è detta anche "americana".