Teorie complottiste ed esposto contro Nordio | le farneticazioni di Giachetti sulle carceri

(Di venerdì 9 agosto 2024) È attesa per oggi la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul ddl. La legge, approvata il 10 luglio, contiene tra l’altro le norme sull’abuso d’ufficio. Il tempo intercorso tra il via libera del Parlamento, arrivato il 10 luglio, e il sigillo del Quirinale ha fatto molto speculare su un presunto “segnale” di Mattarella. Ci ha pensato lo stesso Colle, però, a sgombrare il campo dalle illazioni, facendo trapelare la “sorpresa” per certi retroscena, che svelano il consueto tentativo di tirare per la giacchetta il Capo dello Stato: da prassi, è stato ricordato, il presidente della Repubblica ha a disposizione 30 giorni per promulgare un provvedimento approvato dal Parlamento. Dunque, nessuna anomalia e, soprattutto, nessun messaggio.