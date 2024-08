Tenta suicidio alla Dozza | detenuta salvata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un’altra, ieri pomeriggio, hato di togliersi la vita. Non ce l’ha fatta solo per l’intervento provvidenziale delle compagne di cella e delle agenti della polizia penitenziaria, subito intervenute in soccorso. Era da poco passata l’ora di pranzo e la donna, una quarantacinquenne romena,per reati di piccolo cabotaggio e con problemi di salute, ha approfittato della assenza delle altre detenute per impiccarsi con le lenzuola alle sbarre. Le compagne, tornando nella camera di detenzione, l’hanno vista e soccorsa subito, allertando le poliziotte. La donna è stata trasportata in ambulanza al policlinico Sant’Orsola, dove si trova adesso ricoverata. Un ennesimo gesto estremo all’interno della casa circondariale, solo per un caso fortunato scongiurato: in questo 2024 già sono tre i detenuti che si sono suicidati dietro le sbarre della Rocco D’Amato.