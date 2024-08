Sciopero degli ombrelloni a macchia di leopardo nel Ferrarese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ferrara, 9 agosto 2024 –’ adisulle spiagge dei sette lidi. Pressoché totale l’adesionestabilimenti balneari di Porto Garibaldi, la serrata non ha fatto breccia invece nei lidi di Spina e Estensi. Numerosi gli stabilimenti con gligià aperti dalle 8 di mattina. La manifestazione simbolica, terminava alle 9.30, è stata organizzata dalle sigle Sib Confcommercio e da Fiba Confesercenti per protestare contro la direttiva Bolkestein. "Se il governo e il parlamento vanno in ferie. Noi chiuderemo gli”, lo slogan sulle locandine esposte nei bagni. Cna Balneari, che non ha aderito, ha scritto al presidente del consiglio Meloni e, insieme a Confartigianato, al presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga, chiedendo una presa di posizione chiara in difesa delle imprese del settore.