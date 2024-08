Rissa tra stranieri a Reggio Emilia | pozze di sangue sulla strada un ferito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Una furiosatrasi è scatenata intorno alle 19,30 di oggi all’altezza del civico 51 di via Roma. Coinvolti almeno quattro, tutti giovanissimi e di origine magrebina, stando ai primi accertamenti. Una violenza che sarebbe scoppiata all’improvviso fra due fazioni rivali di ragazzi. Poi i fendenti, con un coltello: uno di loro ha avuto la peggio, con ferite che lo hanno raggiunto alle braccia e al torace. Anche altri tre dei partecipanti alla lite sarebbero rimasti coinvolti, ma soltanto uno è stato portato in ospedale con ferite di media gravità. "Sono sempre gli stessi, li abbiamo visti litigare anche ieri – racconta uno dei residenti della via del centro storico, di origini straniere –. Sembravano tutti amici, poi in un lampo si sono messi a urlare. Non so perché Se vedi ilper terra Di sicuro è stato usato un ferro".