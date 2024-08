Quando papa Wojtyla mi tenne stretta la mano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) FANO di Tiziana Petrelli "Da quel giorno, nelle difficoltà, ho sempre confidato in lui e fortunatamente i miei problemi si sono risolti tutti. Sarà la medicina, sarà quel che sarà, ma forse una piccolace l’ha messa anche lui che ora è Santo". Ha 66 anni Gianfranco Ghiandoni, il giovane comandante del peschereccio Cigalin che il 12 agosto 1984 portò al largo delle coste fanesi, giunto in città su invito dei pescatori nei 20 anni dalla tragedia della marineria fanese, a pregare per le vittime di quell’8 giugno 1964 in cui caddero in mare Cesare Tonti e Aldo Valentini del motopesca "Emanuela Antonella", Lido Ricci marinaio del "Boro" ma anche di Riccardo Perugini naufragato con il proprio mezzo. "è stato sorteggiato il Cigalin - racconta Ghiandoni - per noi è stato un problema. Perché eravamo tutti giovanissimi mentre la barca era vecchia e da sistemare.