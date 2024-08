Prime istanze sul nuovo Pgt | le presenta Avs

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) DuealPgt: una sul piano di rischio aeroportuale relativo al vicino aeroporto di Bresso, l’altra sull’antenna abusiva presente in viale Fulvio Testi 176. Le hate Alleanza Verdi Sinistra, dopo che l’amministrazione ha riaperto i termini per lazione di suggerimenti e proposte per la redazione delpiano di goverbno del territorio. "Sembrano due temi lontani tra loro, ma in realtà sono fortemente collegati – commentano Gaetano Petronio, segretario di Sinistra Italiana Cinisello Balsamo, e Francesco Casarolli, portavoce di Europa Verde Cinisello Balsamo –. Il piano di rischio aeroportuale allegato all’attuale Pgt risale al 2014 mentre l’aeroporto di Bresso ha aggiornato il suo regolamento nel 2022, consentendo il transito di aerotaxi e jet privati".