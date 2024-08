One Fast Move la recensione | Race for glory o forse no

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il film: One, 2024. Regia: Kelly Blatz. Cast: K.J. Apa, Eric Dane, Maia Reficco, Edward James Olmos, Austin North, Jackson Hurst, Adam Thomas Ziemba, Libby Blake. Genere: Azione, drammatico. Durata: 118 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Prime Video, in lingua originale. Trama: Wes è un giovane determinato e appassionato, il cui sogno è diventare un corridore professionista. Cresciuto senza una figura paterna stabile, Wes cerca disperatamente di trovare un senso e una direzione nella sua vita attraverso le corse motociclistiche. A chi è consigliato? A chi è fan di KJ Apa ed è interessato a vederlo alle prese con un ruolo inedito; agli appassionati di film sulle corse in moto più dal punto di vista dell’atmosfera che dell’effettiva qualità e realizzazione.