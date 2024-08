Olimpiadi Sofia Raffaeli vince un bronzo storico nella ginnastica ritmica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nel pomeriggio arrivano le prime medaglie per l’Italia di questa giornata.ha conquistato un, per l’Italia si tratta della prima medagliaindividuale. Ha pagato qualche imprecisione, ma è riuscita are comunque a fare la storia. L’italiana ha chiuso con il punteggio totale di 136.300 punti, dietro alla tedesca Varfolomeev e alla bulgara Kaleyn. ATOMICAAAAAAAAAAAAAAAA #ItaliaTeam @Federpic.twitter.com/CCBiUjNCJZ — ItaliaTeam (@ItaliaTeamit) August 9, 2024 Anche Antonino Pizzolato regala una medaglia all’Italia.nel sollevamento pesi 89 Kg, come a Tokyo. ERCOLEEEEEEEEEEEEEE #ItaliaTeam @federpesistica #Paris2024 pic.twitter.com/RSFFD4MWTC — ItaliaTeam (@ItaliaTeamit) August 9, 2024 Niente da fare per il volley maschile.