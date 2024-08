Olimpiadi altre due medaglie di legno per l’Italia | Pellacani e Pianosi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2024)si ferma ancora una volta ai piedi del podio: alledi Parigi 2024 sono arrivati altri due quarti posti. Niente da fare per Riccardonel kite surf maschila. La gara, iniziata con forte ritardo, è stata vinta all’austriaco Valentin Bontus, oro, argento allo sloveno Toni Vodisek, bronzo al singaporiano Maximilian Maeder. Pallacani quarta Dal trampolino 3 metri Chiarasi è avvicinata al bronzo. L’atleta azzurra arriva ai gradini del podio, al quarto posto, con il punteggio di 309,60, a causa soprattutto del primo tuffo, un doppio e mezzo indietro carpiato da 52,50. Medaglia d’oro per la cinese Yiwen Chen con 376, d’argento per l’australiana Maddison Keeney con 343.10, e di bronzo l’altra cinese Yani Chang con 318.75. L'articoloduediperCalcioWeb.