Metti a letto un libro Una dedica per riscoprire i sentimenti

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un gioco di incastri, un’emozione, un sentimento racchiuso in una. Nessuno si conosce, l’unico legame sono le parole. Nasce da questo input silenzioso, l’iniziativa del Salotto letterario bolognese di Patrizia Finucci Gallo (nella foto con il direttore dell’Hotel Guercino Giancarlo Morisi) che vuole incentivare l’abitudine di arricchire i libri con una. "Gli autori che interverranno nel mio Salotto – spiega Finucci – lasceranno una copia all’hotel che ci ospita con unapensata per uno sconosciuto. Il volume sarà collocato in una stanza scelta a caso e regalato alla persona che per primo la occuperà". L’esperimento ha preso il via con l’opera prima di Annamaria Atti Maccaferri, L’amore inventato. "Ho deciso di posizionarlo in una delle camere singole del Guercino – sottolinea Morisi – per offrire coccola in più a chi si ritrova a soggiornare a Bologna da solo".