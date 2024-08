Lukaku il Chelsea apre a un ulteriore sconto | il Napoli pronto a chiudere l’affare

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilpotrebbeper circa 30 milioni di euro, con Antonio Conte in attesa di riabbracciare il suo ex pupillo. Antonio Conte, allenatore del, è in fermento per il futuro di Romelu, l’attaccante belga che potrebbe presto rinforzare la sua squadra. Il rapporto tra Conte e, consolidato ai tempi dell’Inter, potrebbe rivelarsi determinante per il trasferimento del giocatore dalal club partenopeo. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la trattativa per l’acquisto dista per entrare nella fase decisiva. Attualmente, ilha fissato una clausola di 43 milioni di euro per la cessione del calciatore, ma ha già ridotto questa cifra a 35 milioni. Il, dal canto suo, aveva inizialmente offerto 25 milioni.