Luce ribellarsi e uscire dall' ombra dei poteri

(Di venerdì 9 agosto 2024) Vent'anni consumatia necessità di saltare le tappe in fretta, vivendo nella casa di famiglia da sola (con la gatta), e lavorando in una fabbrica pelli, fra ritmi indistinti e alienanti. Poi un piano folle che riesce, diventa la molla che porta la protagonista (una straordinaria Marianna Fontana, che si è preparata al ruolo lavorando realmente in fabbrica per mesi) a: un personale bisogno di ribellione contro più di un potere. E' il percorso profondo tracciato dadi Silvia Luzi e Luca Bellino, il primo dei due film italiani in concorso alla 77/a edizione del locarno Film Festival.