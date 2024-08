La festa di Poggio a Caiano | Vittoria Guazzini è oro alle Olimpiadi prestazione superlativa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Parigi, 9 agosto 2024 - Con una, famiglia originaria di Peccioli, nata a Pontedera e che risiede sino da piccola ain provincia di Prato, in coppia con la bergamasca Chiara Consonni, ha conquistato la medaglia d’oro nella gara a coppie della gara Madison su pista. Una prova magnifica delle azzurre che sono partite subito forte guadagnando 7 punti nei primi giri di una gara che ne prevedeva 120 della pista francese per un totale di 30 km. Ma l’autentico capolavoro la coppia azzurra l’ha compiuto dopo metà gara quando sono andate all’attacco in “caccia” come si dice in gergo ciclistico, riuscendo con un paio di cambi a guadagnare un giro di pista (circa 250 metri) e quindi conquistare 20 punti che hanno proiettatoe Chiara al vertice della classifica.