Il commissario tecnico ad interim dell’Inghilterra è onorato di ricoprire l’incarico per tutto l’autunno

Lee Carsley ha definito "un onore" la sua promozione da allenatore della nazionale Under 21 inglese dopo che la FA ha annunciato che il cinquantenne si occuperà della guida della nazionale maggiore dei Three Lions "per". Carsley, descritto come un "allenatore fantastico" dal direttore esecutivo della FA Mark Bullingham, guiderà l'Inghilterra per la prima volta in trasferta contro la Repubblica d'Irlanda nella UEFA Nations League il 7 settembre, affrontando la nazione per la quale ha collezionato 40 presenze come centrocampista.