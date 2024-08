Ginnastica parla la psicologa delle Farfalle

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ne hato a La Stampa Non è stato un biennio semplice per la squadraritmica azzurra, in arte le. Negli ultimi due anni è scoppiato un caso che ha portato l’accademia a essere commissariata. Non solo, la loro DT e allenatrice Emanuela Maccarani è stata anche indagata: a oggi è stata solo ammonita per la giustizia sportiva ma si attende il riscontro di quella ordinaria. Nel mentre, le ginnaste, si sono chiuse in un silenzio assordante presso l’Accademia di Desio. Alla Stampa ha cosìto la loroMarcella Buonous. «Sono entrata all’Accademia di Desio, a casa Maccarini, nel novembre di due anni fa: proprio quando scoppiò il presunto scandalo della ritmica. Trovai uno tsunami, quelle ragazze erano devastate». Poi aggiunge: «Nessuno tra lesi aspettava una cosa così. Erano sorelle. Hanno sequestrato i telefoni alle atlete. Poco più che adolescenti.