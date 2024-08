Gaza Giovedì Israele siederà al tavolo con Usa Egitto e Qatar Tv | Hamas vuole Bargouthi libero Nuovi raid dell’Idf a Khan Younis

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Stati Uniti,chiamanoa sedere aldel negoziati per il cessate il fuoco a. “È giunto il momento di concludere l’accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi e dei detenuti”, si legge in una dichiarazione congiunta dei leader dei tre paesi diffusa dalla Casa Bianca. “Abbiamo lavorato instancabilmente per molti mesi per forgiare un accordo quadro che ora è sul, con solo i dettagli dell’attuazione rimasti da concludere” e “invitato entrambe le parti a riprendere urgentemente la discussione15 agosto a Doha o al Cairo per colmare tutte le lacune rimanenti e avviare l’attuazione dell’accordo senza ulteriori indugi”. L’ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha annunciato cheinvierà una delegazione a Doha o al Cairo.