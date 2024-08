Fedez crolla la sua società | l' analisi e quanto ha perso di utile

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 9 agosto 2024) L'ultimo anno ha segnato un periodo turbolento per. Le vicendenali e professionali del famoso rapper e imprenditore, al secolo Federico Leonardo Lucia, hanno fatto notizia e acceso dibattiti sui social e in televisione. Dallo scandalo del pandoro Balocco alla separazione dall'ex moglie Chiara Ferragni, la vita diha subito cambiamenti drastici e non tutti in positivo. La rottura con Chiara Ferragni, con cuiha condiviso sette anni di matrimonio e due figli, ha segnato un punto di svolta nella sua vita. I Ferragnez, come veniva chiamata la coppia, era sinonimo di successo e glamour. La separazione non è stata affatto amichevole. I due ex coniugi non esitano a scambiarsi frecciatine sui social, mostrandola situazione sia tesa. In particolare, la velocità con cuiha voltato pagina ha destato molte critiche.