Chi farà la Maratona per l’Italia alle Olimpiadi? Gli azzurri iscritti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il programma dell’atletica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è ormai in dirittura d’arrivo, ma tra sabato 10 e domenica 11 agosto ci sarà ancora spazio per una delle gare più iconiche della rassegna a cinque cerchi: la. Domani andrà in scena la gara maschile, mentre nella mattinata dell’ultimo giorno della manifestazione saranno le donne a percorrere la consueta distanza dei 42,195 km.verrà rappresentata complessivamente da 5 atleti, tutti a caccia di una buona prestazione per ottenere il miglior risultato possibile in relazione al rispettivo potenziale. Tra gli uomini vedremo in azione tre: Yeman Crippa, Eyob Faniel e Daniele Meucci. Crippa è il primatista nazionale dopo il favoloso 2h06:06 di febbraio a Madrid e potrebbe ambire ad un risultato di prestigio, anche se le medaglie sembrano fuori portata.