Chi è Daisy Ridley protagonista de ‘La ragazza del mare’ su Disney+

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Ladel mare” è un film biografico sportivo del 2024 diretto da Joachim Ronning e scritto da Jeff Nathanson, basato sul libro del 2009 di Glenn Stout e disponibile in streaming su. La pellicola vedenel ruolo di Gertrude Ederle, una nuotatrice agonista americana che è diventata famosa per essere stata la prima donna ad attraversare a nuoto la Manica. Prima di essere distribuito (come nei piani originali) in streaming sulla piattaforma, è stata annunciata un’uscita limitata nella sale americane nel maggio 2024, dopo le buone recensioni e opinioni suscitate dalle prime proiezioni., la carriera e la vita privata dell’attriceJazz Isobelè un’attrice inglese nata il 10 aprile 1992.