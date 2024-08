Caso Cassini in Rai scoppia il conflitto d' interessi | bufera dopo il post anti-Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nei giorni scorsi, il nostro pezzo su Riccardoautore Rai di Stefano De Martino, ha scatenato unamediatica nonché forti reazioni politiche arrivate sino alla Commissione di Vigilanza Rai. Di, che parrebbe essere in società con Arianna Tronca nella «Società per Autori» la prima agenzia per Autori tv e scrittori, in molti lamentano la sua spasmodica volontà di arrivare al vertice autorale dei programmi tv. Non solo per prestigio, ma coneconomici. È il, in ultimo, del programma televisivo «Stasera tutto è possibile», un game show in onda in prima serata su Rai 2 con la conduzione di Stefano De Martino. È proprio quest'ultimo che, nel 2019, portain questa produzione, presentandolo come suo autore personale. Il rapporto tra i due sarebbe nato qualche tempo prima a «Made in Sud», altro programma che lo stesso De Martino conduceva su Rai 2.