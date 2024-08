Casa Bianca | Harris e Biden insieme il 15 agosto in Maryland

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Kamalae Joefaranno la prossima settimana il loro primo viaggio di campagna elettoraledopo la decisione del presidente degli Stati Uniti di ritirarsi dalla corsa alladel 2024 contro Donald Trump. Nel tentativo di consolidare la sua eredità negli ultimi mesi di mandato e di sostenere la nuova candidata dem,parteciperàal suo vicepresidente a un evento nello Stato del, vicino a Washington, il 15. I due "discuteranno dei progressi che stanno facendo per ridurre i costi per il popolo americano", ha dichiarato la, aggiungendo che ulteriori dettagli saranno resi noti in seguito. L'inflazione rimane un punto debole per i Democratici in vista delle elezioni di novembre.