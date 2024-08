Calendario nuoto artistico oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 9 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024), venerdì 9, ildela questedi Parigipropone iltecnico del duo. Dopo le routine delle squadre che si sono susseguite nei primi tre giorni di gare della danza in vasca ai Giochi, è il momento delle prove riservate alle coppie e per l’Italia ci saranno Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero. Le due azzurre vorranno fare meglio rispetto a quanto accaduto nei giorni precedenti. Nellaa squadre il Bel Paese non si è distinto particolarmente, commettendo degli errori nel corso delle routine che sono andati ad affossare i punteggi attesi e sperati.