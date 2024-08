Balneari Sib | In Campania adesioni alla serrata del 90%

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Inil 90% dei lidi ha aderito allo sciopero degli stabilimenti. E’ stata una protesta gentile. Ora tocca al Governo e a Bruxelles dare una risposta, altrimenti a fine mese prevediamo una protesta ben più clamorosa che potrebbe portarechiusura degli stabilimenti”. Snocciola i numeri con soddisfazione Mario Morra, in rappresentanza del Sindacato Italianocampano, nel giorno della protesta che ha visto la chiusura, più simbolica che altro, degli stabilimentiper due ore, dalle 7.30 alle 9.30, per quella che è stata definita come ladegli ombrelloni. Sul tavolo la richiesta di un riordino del settore su cui incombe la scadenza delle concessioni a fine anno.