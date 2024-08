Attrazioni e ampia partecipazione La Fiera di Lagosanto è un successo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) La 450esima edizione dell’Anticad’Agosto aè stata unsoprattutto per ladella comunità laghese alla manifestazione fieristica che segna l’inizio del mese più caldo. "Non abbiamo mai registrato un’adesione così partecipata e propositiva da parte dei nostri concittadini – dicono Doriana Doria, presidente del consiglio comunale, assieme a Primo Vecchiatini, che l’ha sostituita alla guida della Pro Loco –. Al di là dei numeri, che pur esprimono dati importanti, abbiamo registrato una intensasia di laghesi che visitatori per tutte e cinque le sere". Le cartelle della tombola vendute sono state più di 5.100, 3.000 delle quali solo il martedì sera.