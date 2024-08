Allarme bicchieri Ikea | rischio esplosione con bevande calde

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’azienda svedese,, ha lanciato un’avvertenza a tutti i clienti segnalando la fragilità di alcunidavanti acostretta a intervenire per avvertire molti suoi clienti. La nota azienda svedese negli scorsi giorni ha emesso un comunicato in cui segnala a tutti coloro i quali hanno acquistato i‘Pokal’ nei Paesi Bassi di prestare molta attenzione. Questi, infatti, avrebbero riscontrato un problema non da poco. Se all’interno vengono versate dellemolto, questidi vetro temperato rischiano di scoppiare. I danni, chiaramente, possono essere molto gravi. Si va dalle ustioni, fino alche i pezzi di vetro possano colpire le persone nei dintorni. Unnon da poco che i dirigenti dell’azienda sono stati costretti a lanciare per scongiurare dolorose conseguenze.