Aereo di linea con 62 persone a bordo si schianta disastro in Brasile | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 agosto 2024) Uncon a62è precipitato a Vinhedo, nello stato brasiliano di San Paolo. Lo rende noto la compagnia aerea Voepass, precisando che 58 erano passeggeri e quattro membri dell'equipaggio. L'era partito dalla città di Cascavel, nello Stato di Parana, con destino all'aeroporto internazionale di Guarulhos. Al momento, secondo quanto riferisce la tv O Globo, non si sa ancora se ci siano vittime. Secondo la compagnia, l'precipitato a un Atr-72 turboelica. «Non c'è ancora alcuna conferma su come sia avvenuto l'incidente o sulla situazione attuale delle», ha precisato Voepass in una nota. Diversos vídeos de um ATR 72 da Passaredo caindo em Vinhedo SP pic.twitter.