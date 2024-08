Volley femminile USA implacabile | Plummer show e finale alle Olimpiadi il Brasile si arrende al tie-break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Gli USA hanno sconfitto ilper 3-2 (25-23; 18-25; 25-15; 23-25; 15-11) e si è qualificata alladel torneo didi Parigi 2024, dove affronterà la vincente del confronto tra Italia e Turchia, in programma stasera (ore 20.00). Le Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020 sono riuscite a guadagnare l’approdo all’atto conclusivo per la quinta volta nella storia: argento nel 1984, 2008, 2012 e oro tre anni fa, negli ultimi tre casi incrociarono proprio le verdeoro nel match che metteva in palio il titolo a cinque cerchi.