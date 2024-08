Vladimir Luxuria e la frecciata a L’Isola dei famosi | C’è stato qualcosa di complicato

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) La conduttricetorna a parlare dopo l’addio adei: le parole A distanza di un paio di mesi dal gong finale,torna a prendere la parola sull’esperienza adei, che non è stata certo semplice da affrontare dal punto di vista mentale per la conduttrice, che ha messo tutto quello che aveva per far felici i fan e regalare un’edizione diversa dal passato, anche se i numeri non sono stati quelli sperati e anche Pier Silvio Berlusconi ha storto il naso all’idea: “Per molti quella è tv trash, ma a me ha insegnato tanto professionalmente. È complicata da realizzare, specie per le lunghe dirette” ha ammessoche ha poi spalancato le porte a un ipotetico ritorno in politica, pista da non tagliare assolutamente fuori: “Tutto è possibile, d’altronde, non ho ancora sessant’anni: sono una post-adolescente”.